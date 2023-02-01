В Николаевской области экс-директора лесхоза подозревают в нанесении государству ущерба на ₴2,6 миллиона

В Николаевской области бывшему директору одного из лесохозяйственных предприятий сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, что привело к ущербу государственным интересам на сумму 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Чиновник в августе и октябре 2021 года, превышая свои служебные полномочия, действуя вопреки установленным требованиям по использованию земель по их целевому назначению, передал местным предпринимателям несколько земельных участков государственного лесного фонда. Целевое назначение этих участков – лесоразведение, но передали предпринимателям для выращивания на них сельскохозяйственных культур.

В результате этого государственным интересам нанесен материальный ущерб на сумму 2,6 миллиона гривен. Досудебное расследование ведут следователи Территориального управления ГБР в Николаеве.