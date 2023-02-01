ГБР задержало экс-начальника таможенного поста, который вымогал взятку за экспорт по «зерновому коридору»

Несколько часов назад ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора задержало бывшего начальника таможенного поста «Черноморск-порт», вымогавшего и получившего взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.