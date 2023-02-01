ГБР задержало экс-начальника таможенного поста, который вымогал взятку за экспорт по «зерновому коридору»

Несколько часов назад ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора задержало бывшего начальника таможенного поста «Черноморск-порт», вымогавшего и получившего взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
“И это в то время как наш Президент, руководство Офиса Главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить «зерновой коридор». Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий подонок, полагающий, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, что не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. У человека вообще нет ни страха, ни моральных принципов”, - написал он.