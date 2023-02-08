На границе задержали контрабандистов с двумя чемоданами наличных с оккупированных территорий

Детективы Бюро экономической безопасности совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и СБУ разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты из временно оккупированных территорий за границу для последующего ввоза и легализации в Украину.

Об этом сообщили в БЭБ.

Следствием установлено, что фигуранты вывозили из Украины похищенные деньги через территорию России и Беларуси в страны ЕС. Впоследствии наличные деньги завозились в Украину в скрытых пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и легализовывались. Общий объем нелегально перевезенных средств составляет сотни миллионов гривен. Ввезенные средства вводились в обращение и использоваться для создания реальных угроз национальным интересам Украины.

В этом случае разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 миллионов гривен наличными. По результатам обысков в квартире и автомобилях обнаружены замаскированные мешки с камнями, похожими на янтарь, печати с оттисками иностранных субъектов хозяйствования и наличные деньги в чемоданах. На изъятые незадекларированные средства подозреваемых наложен арест. В дальнейшем они будут направлены на нужды армии.