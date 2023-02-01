СБУ задержала работника «Укрзалізниці», который наводил ракетные удары по Киеву

Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества «Укрзализныця». Им оказался действующий чиновник Регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях. Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, координировавшим его разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Прежде всего, агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Кроме этого, вражеский приспешник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.

«В случае получения разведывательных сведений, рашисты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове», - сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с переписками с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры. Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению преступления проводились сотрудниками оперативных подразделений и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.