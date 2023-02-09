На Николаевщине задержали троих жителей Одессы, которые незаконно переправляли военнообязанных через границу

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям Одессы за незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу (части 3 статьи 332 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, трое подозреваемых – мужчина и две женщины, в возрасте от 30 до 52 лет, по предварительному сговору организовали переправку мужчин через государственную границу в условиях военного положения.

За 6500 долларов США они производили пакет документов, позволявший мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересекать государственную границу. Фигуранты снабжали клиентов временным удостоверением военнообязанного и справкой военно-врачебной комиссии.

Правоохранители установили два эпизода их преступной деятельности, в результате чего злоумышленники получили 13 тысяч долларов США.

Напомним, как фигурант дела о незаконном перемещении призывников за границу снова попался полиции на переправке уклонистов.