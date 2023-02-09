НАБУ заочно сообщило о подозрении нардепа от «Слуги Народа», который не задекларировал новый Lexus

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении еще одному народному депутату в недостоверном декларировании. Политик не указал новый автомобиль Lexus.

Об этом сообщают пресс-службы органов.

«8 февраля 2023 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, недостоверных сведений. Действия лица квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 1074-ІХ от 04.12.2020)», – информирует САП.

В НАБУ отметили, что поскольку местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины, то есть заочно. Следствие установило, что народный избранник не задекларировал автомобиль Lexus 2020 года выпуска, который хоть и принадлежал его отцу, но с момента его покупки им пользовался нардеп вместе с женой. Стоимость автомобиля составляет почти 1,9 млн грн. Расследование этих фактов НАБУ и САП начали на основании заключения НАПК.

По информации «Слово и дело» из собственных источников, речь идет о нардепе от фракции «Слуга народа» Сергея Нагорняка.

Справка

Сергей Владимирович Нагорняк (род. 13 мая 1982 г., пгт Попельня, Житомирская область) — украинский предприниматель, директор предприятия по розничной торговле. Народный депутат Украины 9-го созыва.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности.