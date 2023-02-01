СБУ задержала работника одесского суда, который «сливал» уголовникам информацию об обысках

СБУ задержала чиновника одного из судов Одессы, который «предупреждал» уголовников о запланированных обысках. Служба безопасности предотвратила масштабную утечку информации с ограниченным доступом в одном из районных судов Одессы.

Об этом сообщает СБУ.

В результате комплексных мероприятий задержан помощник судьи госучреждения, наладивший механизм продажи закрытых сведений об осуществлении процессуальных мероприятий.

«За деньги он предлагал фигурантам уголовных производств заблаговременно предупреждать их о запланированных следственных действиях правоохранителей, в том числе проведения обысков. Таким образом, злоумышленники могли уничтожить вещественные доказательства преступной деятельности и скрываться от правосудия», - говорится в сообщении.

Стоимость «услуг» составляла от 100 до 1 тысячи долларов. Сумма зависела от значимости дела и сроков проведения процессуальных мероприятий.

«Среди основных клиентов были участники организованных преступных группировок, в отношении которых продолжаются расследования. По данным следствия, должностное лицо получало соответствующую служебную информацию после поступления в суд ходатайств от правоохранителей о получении санкции на проведение следственных действий. Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность и задержали ее организатора на попытке незаконной передачи закрытых сведений», – добавили в ведомстве.

На данный момент ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Злоумышленнику грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.