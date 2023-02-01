В россии фсб убила четырех человек, обвинив их в «подготовке терракта» на железной дороге

Фсб отчиталась об убийстве четырех человек в Ставрополье: по данным службы, они планировали совершить взрыв на железной дороге.

Об этом сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета рф, передает The Insider.

На пропагандистском сайте РИА «Новости» материал с комментарием НАК вышел под заголовком «На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт»:

«В результате проведенной оперативным штабом НАК в Ставропольском крае контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами».

На сайте самого НАК также указано:

«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы».

Напомним, в ноябре прошлого года в россии фсб убила двоих страйкболистов и выдала их за «украинских диверсантов».