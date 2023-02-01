СБУ разоблачила украинскую продовольственную корпорацию, финансировавшую «фонд» главы «днр»

Служба безопасности заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, финансировавшую террористическую организацию «днр».

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, компания владела частью активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила «налоги» террористам. По данным СБУ, предприятие перечислило в «бюджет днр» более 4 млн в гривневом эквиваленте.

Также зафиксировано, что эта корпорация осуществляла отчисления в фонд террориста Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.

Как свидетельствуют материалы следствия, организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале двухтысячных лет в Донецкой области.

Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – на Днепропетровщину. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины.

Известно, что при этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.

Снабжение продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах.

В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании на Днепропетровщине, а также в помещениях фигурантов обнаружено:

- финансово-хозяйственная документация; - черновые записи; - компьютерная техника с подтверждениями незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос по сообщению о подозрении топменеджерам корпорации и избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее СБУ задержала работника «Укрзалізниці», который наводил ракетные удары по Киеву.

СБУ разоблачила украинскую продовольственную корпорацию, финансировавшую «фонд» главы «днр»

Служба безопасности заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, финансировавшую террористическую организацию «днр».

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, компания владела частью активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила «налоги» террористам. По данным СБУ, предприятие перечислило в «бюджет днр» более 4 млн в гривневом эквиваленте.

Также зафиксировано, что эта корпорация осуществляла отчисления в фонд террориста Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.

Как свидетельствуют материалы следствия, организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале двухтысячных лет в Донецкой области.

Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – на Днепропетровщину. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины.

Известно, что при этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.

Снабжение продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах.

В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании на Днепропетровщине, а также в помещениях фигурантов обнаружено:

- финансово-хозяйственная документация;

- черновые записи;

- компьютерная техника с подтверждениями незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос по сообщению о подозрении топменеджерам корпорации и избрании меры пресечения.