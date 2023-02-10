В сервисном центре МВД в Вознесенске обнаружили Ford с «перебитым» номером кузова

В сервисном центре МВД Вознесенска во время перерегистрации автомобиля Ford Mondeo по доверенности были обнаружены «перебитые» номера кузова. Специалисты экспертной службы подтвердили это соответствующим выводом.

Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.

«Выяснилось, что ловко вырезан кусок номера кузова с идентификационным номером. А чтобы скрыть сделку – вварили на это место деталь с номером другого авто. Регистрационные действия были прекращены, а дело передано в полицию», – говорится в сообщении.

В РСЦ отметили, что в алгоритме перерегистрации автомобиля с одного владельца на другого обязательным шагом является экспертное исследование транспортного средства перед обращением в сервисный центр МВД.