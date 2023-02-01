Николаевские силовики задержали одессита, который переправлял «уклонистов» за границу – он продолжал аферы, несмотря на суд и задержание сообщницы

Служба безопасности Украины задержала организатора преступной схемы нелегальной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщает управление СБУ в Николаевской области.

По данным следствия, преступную схему организовали жители Николаевской и Одесской областей, предлагавшие потенциальным призывникам уехать за пределы Украины. Стоимость «услуг» за поддельные документы составила около 6 тысяч евро.

"За эти деньги злоумышленники обещали предоставить все необходимые документы для беспрепятственного пересечения государственной границы", - уточнили в сообщении.

В течение нескольких месяцев участники схемы снабжали своих клиентов поддельными документами, в том числе свидетельствами о рождении несовершеннолетних детей.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители с поличным задержали одного из организаторов преступной схемы. Во время проведения обысков по местам жительства и регистрации злоумышленника обнаружены и изъяты средства, материалы для изготовления поддельных документов, мобильные телефоны и сим-карты. Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по установлению всех лиц, причастных к преступной схеме, продолжается.

В прокуратуре Николаевской области уточнили, что в Одессе задержан 40-летний местный житель, который организовал незаконную переправку двух военнообязанных граждан Украины через границу в пунктах пропуска с Молдовой и Румынией.

“Подозреваемый передал указанным лицам поддельные документы – свидетельства о рождении трех детей, которые дают основания для выезда за пределы Украины, а также руководил действиями указанных лиц по их дальнейшему пересечению через государственную границу. Стоимость «услуг» составляла от 4000 до 5500 евро», – рассказали в прокуратуре.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 1 миллиона гривен.

В начале января правоохранители задержали и сообщили о подозрении его сообщнице – 35-летней жительнице Николаева. Суд также посадил ее под стражу с возможностью внесения залога в размере более 1 миллиона гривен.

В полиции Николаевской области сообщили, что в отношении злоумышленника сейчас уже идет судебное разбирательство за совершение аналогичного преступления в другой области.

Также в полиции уточнили размеры залога для подозреваемого и его сообщницы – 1,6 и 1,3 миллиона гривен.

Напомним, как в Николаевской области задержали трех жителей Одессы, которые незаконно переправляли военнообязанных через границу.