Житель Николаевщины хотел купить автомобиль, но из-за аферистов потерял ₴162 тысячи

Полиция устанавливает мошенников, которые обманули жителя Очаковской громады на 162 тысячи гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию обратился житель района с заявлением о том, что неизвестные мошенническим путем завладели его 162 тысячами гривен. По словам 30-летнего мужчины, через сайт он пытался приобрести автомобиль. Мужчина перечислил деньги на указанные продавцом реквизиты, но транспортного средства так и не получил.

Ранее сообщалось, что житель Николаевщины отдал аферистам полмиллиона гривен за несуществующие генераторы.