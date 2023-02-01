В Киеве задержали грабителей, отобравших у бизнесмена $44 тысячи

Киевские полицейские задержали группу грабителей, избивших мужчину и отобравших 44 тысячи долларов.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В столичную полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в помещении склада, где он работает, его избили и ограбили двое неизвестных. Мужчина рассказал, что нападавшие забрали 44 тысячи долларов США и скрылись.

На месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший выпивал в компании знакомого и впоследствии, чтобы рассчитаться за отдых, пошел за деньгами. Мужчина пришел в складское помещение, чтобы взять наличные из сейфа. В какой-то момент на него напали двое неизвестных, избили и забрали наличные.

В полиции установили, что к грабежу причастен товарищ пострадавшего, с которым они отдыхали вместе. Фигурант заранее организовал нападение, поскольку знал, где и какая сумма находится в сейфе, а два его сообщника взяли на себя роли исполнителей преступления. Суд избрал двум сообщникам меры пресечения в виде содержания под стражей, а третьему злоумышленнику – круглосуточный домашний арест.