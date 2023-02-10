СБУ и ГБР проводят совместные обыски сразу восьми таможен и уже установили 50 субъектов теневой деятельности

СБУ и ДБР во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора проводят масштабные обыски в таможнях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Обыски проходят в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем.

В СБУ также добавляют, то после обысков опубликуют более подробную информацию.

Напомним, ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора задержало бывшего начальника таможенного поста «Черноморск-порт», вымогавшего и получившего взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.