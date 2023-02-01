Двум жителям Снигиревки, которые работали на оккупантов, сообщили о подозрении

Двум жителям города Снигиревка – 43-летнему мужчине и 59-летней женщине, заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (части 5 статьи 111-1 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые во время оккупации населенного пункта добровольно согласились на сотрудничество с оккупантами. Злоумышленники заняли, предложенные российскими властями, административные должности в псевдооргане оккупационных властей.

Так, мужчина возглавил «Муниципальное унитарное предприятие «Снигиревский коммунальщик», а женщина заняла должность главного бухгалтера этого предприятия», - уточнили в сообщении.

«Псевдодиректор осуществлял прием на работу работников, устанавливал график работы, проводил совещания, предоставлял указания подчиненным работникам о предоставлении помощи представителям вс рф в создании баррикад и препятствий в виде траншей и окопов, осуществления ремонта военной техники россии, а также осуществлял распоряжение коммунальным имуществом, которое находилось во владении незаконно созданного предприятия. Бухгалтерша в свою очередь осуществляла контроль за подготовкой документов начисления выплат заработной платы и выдачи денежных средств работникам предприятия в денежной валюте рф, формировала и передавала отчетность работы вверенного ей отдела», - уточнили в сообщении.

В настоящее время готовятся необходимые процессуальные документы для объявления подозреваемых в розыск и дальнейшего осуществления специального досудебного расследования.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как на Снигиревщине на мине подорвался бригадный автомобиль «Николаевоблэнерго».