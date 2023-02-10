СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает СБУ.

По данным спец-службы, находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на Ютуб и Телеграмм, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.

По данным следствия, злоумышленница выехала в россию еще в 2021 году. С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

- части 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); - части 1 и части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); -️ части 1 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность); - части 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, что как СБУ в Херсоне задержала предателя, служившего оккупантам – он «задерживал» жителей города и грабил их дома.