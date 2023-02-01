Нардепу из Николаева Волошину сообщили о подозрении в госизмене

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину.

Об этом сообщает ГБР.

Работники ГБР при оперативном сопровождении СБУ и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора установили, что на протяжении последних лет народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении, распространял пропагандистские нарративы рф и вел подрывную деятельность против Украины.

«Его слова искажали действительное положение дел в военно-политической жизни страны, в чувствительных для людей социальных вопросах и т.п. По мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм взрывной деятельности. Он фактически занимался пропагандой, способствовавшей достижению политических целей военно-политического руководства российской федерации в отношении Украинского государства. Этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», - говорится в сообщении.

Народному депутату сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Кроме того, депутату доложено о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года.

Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся 7 обысков по местам жительства лиц, связанных с депутатом.

Как известно, в конце января Волошин написал заявление о составлении мандата.

Напомним, что Волошин родился в Николаеве в 1981 году. Ранее он был пресс-атташе Посольства Украины в России. На время выборов в Верховную Раду в 2019 году он являлся начальником службы международного сотрудничества пророссийской ТРК «112-TV». 20 января 2022 США ввели против Волошина и еще трех граждан Украины санкции за «участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины». Минфин США считал, что Волошин работал на ФСБ. В марте 2022 года ГБР провело обыск у Волошина и изъяло у него оружие.