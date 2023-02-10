Старшего детектива БЭБ в Киеве задержали во время получения взятки - он «консультировал игровые залы»

Старший детектив Бюро экономической безопасности по Киеву и области задержан во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим руководитель Территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области отстранен от исполнения обязанностей. Соответствующий приказ подписал директор БЭБ Вадим Мельник . Служебное расследование продолжается.

Сотрудники ДБР совместно с детективами Департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников БЭБ задержали старшего детектива Территориального управления Бюро в Киеве и Киевской области во время получения взятки. За 1200 долларов США в месяц он «консультировал организаторов сети нелегальных игровых залов и обещал им « решить проблемные вопросы в Бюро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее задержанный занимался противодействием нелегальному игорному бизнесу в другом правоохранительном органе, но никакого отношения к расследованию преступлений в этой сфере во время работы в БЭБ не имел.

Правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 УКУ) и бездействии по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей (часть 2 статьи 365-3 УКУ). Досудебное расследование проводится следователями ТУ ДБР в Киеве. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

В то же время сотрудники центрального аппарата БЭБ проводят по данному факту служебное расследование, проверяется деятельность руководства упоминавшегося теруправления.

Напомним, несколько часов назад ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора задержал бывшего начальника таможенного поста «Черноморск-порт», который требовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов .