СБУ и ГБР провели обыски у экс-нардепа Котвицкого и олигарха Фукса

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели обыски на объектах бывшего нардепа Игоря Котвицкого и российского олигарха Павла Фукса, которые могут быть причастны к миллиардным коррупционным схемам в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

Серию обысков провели в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебным положением должностными лицами ЧАО «НАК «Недра Украины».

Следственные действия происходили по местам проживания фигурантов и офисных помещениях соответствующих компаний, конечными бенефициарами которых являются российский олигарх и народный депутат Украины VIII созыва.

По результатам обысков обнаружено и изъято:

- черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;

- средства связи и компьютерную технику;

– около 300 тысяч долларов США, 250 тысяч евро и 1,5 миллионов гривен наличными.

Как свидетельствуют материалы расследования, в результате противоправной деятельности должностных лиц ЧАО НАК «Недра Украины» и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение в Харьковской области.

И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 миллиарда гривен. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

В рамках уголовного производства по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) продолжаются комплексные следственно-оперативные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, как жена экс-нардепа Котвицкого вывезла из Украины шесть чемоданов с валютой, украинские таможенники этого «не заметили».