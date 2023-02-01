После обысков почти половине инспекторов, работавших на смене на Житомирской таможне, сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. По материалам правоохранителей подозрение получили 5 главных инспекторов таможенного поста, что составляет почти половину работавших на смене таможенников.

Об этом сообщает СБУ.

Как свидетельствуют материалы расследования, противоправная деятельность чиновников привела к ущербу государству, по меньшей мере, на 3,5 миллиона гривен.

По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей. В частности, они занижали размер платежей при растаможке импортируемых из ЕС автомобилей.

«Схема» работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом.

«Эта компания предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков. Из-за таких манипуляций автомобили «молодели», а обязательные таможенные платежи в госбюджет кардинально уменьшались», - уточнили в сообщении

Таможенники, злоупотребляя служебным положением, не замечали этих нарушений и не осуществляли надлежащую проверку поданных к растаможке документов.

В ходе досудебного расследования задокументирован ввоз и оформление в режиме «импорт», а затем продажа добропорядочным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей.

Правоохранители продолжают проверять причастность других должностных лиц таможни к коррупционной схеме и проводят соответствующие следственные действия на таможенном посту, фигурирующем в преступной схеме. Удаляются документация и электронные носители информации, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

Пяти главным инспекторам таможенного поста «Житомир Центральный» сообщено о подозрении по части 2 стать 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее сообщалось, что СБУ и ГБР проводят совместные обыски сразу восьми таможен и уже установили 50 субъектов теневой деятельности.