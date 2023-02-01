В США вынесут приговор россиянке, пытавшейся убить украинку, чтобы присвоить ее документы и личность

Виктория Насырова и Ольга Цвик россиянку, живущую в Нью-Йорке, признали виновной в попытке убийства женщины, имеющей схожую с ней внешность, с целью украсть ее личность.

Об этом сообщает BBC-Украина.

Виктория Насырова в 2016 году пыталась убить своего косметолога Ольгу Цвик (имеет паспорт гражданки Украины), угостив ее куском чизкейка, содержавшего большую дозу медицинского препарата. Однако Цвик выжила, а когда вернулась из больницы, обнаружила, что документы, удостоверяющие ее личность, украли.

В период, когда это произошло, обе женщины были довольно похожи, у них были темные волосы, одинаковый цвет кожи и обе говорили по-русски.

В августе 2016 года Насырова, которой сейчас 47 лет, пришла к своему косметологу в Квинсе с упаковкой чизкейка. Она съела два кусочка сама, а третий, отравленный, предложила Цвик, которой на тот момент было 35 лет. Женщину начало тошнить и она прилегла.

"Перед тем, как Цвик потеряла сознание, она увидела, что подсудимая ходила по ее комнате", - говорится в заявлении прокурора.

На следующий день подруга Цвик нашла ее без сознания. Оказалось, что ее переодели в кружевное белье, а вокруг были разбросаны таблетки, создавая впечатление, что женщина пыталась совершить самоубийство.

Когда Цвик вернулась из больницы, она обнаружила, что у нее украли ее украинский паспорт и разрешение на работу в США, а также драгоценности и около 4 тысяч долларов наличными. В остатках десерта обнаружили феназепам, сильное успокоительное средство, таблетки, разбросанные на полу, содержали такой же препарат.

Насырову признали виновной в покушении на убийство и нападении. Срок заключения Насыровой будет определен в следующем месяце, ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Это уже не первый случай, когда у Насыровой были проблемы с законом. В 2015 году Интерпол выдал красное сообщение об ее аресте за убийство женщины в россии годом ранее. Ее обвиняют в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений. Насырову также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств. Как сообщали американские СМИ, она практиковала БДСМ.