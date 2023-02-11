На Волынской таможне задержали грузовики, вывозившие чипы с золотом и платиной как латунный шлак

Сотрудники ГБР разоблачили преступную схему вывоза из Украины драгоценных и цветных металлов, которую совместно с должностными лицами Волынской таможни наладили представители частной киевской компании.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«В двух грузовиках с прицепами злоумышленники пытались вывезти за пределы страны более 45,5 тонн лома, содержащего цветные и драгоценные металлы. Поскольку такой экспорт запрещен законом, груз был оформлен как латунный шлак. На самом же деле в грузовиках были целые и измельченные микросхемы, в составе которых есть платина, золото, цветные металлы. Получатель – немецкое предприятие», – рассказали в ГБР.

По предварительным подсчетам, стоимость сырья, которое пытались незаконно вывезти из Украины, составляет более 200 тысяч долларов США. По ходатайству ГБР суд арестовал груз, а также оба транспортных средства, в которых перевозили контрабанду, стоимость которых составляет около 150 тысяч долларов.

Продолжается расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до 6 лет.

Также назначен ряд экспертиз.

Напомним, как СБУ и ГБР провели совместные обыски сразу восьми таможен и уже установили 50 субъектов теневой деятельности. После обысков почти половины инспекторов, работавших на смене на Житомирской таможне, сообщили о подозрении.