Катаргейт: Двоих евродепутатов задержали по делу о коррупции

Депутаты Европарламента Андреа Коццолино и Марка Тарабелло подозреваются в получении взяток от Катара и Марокко в обмен на поддержку позиций стран в Европарламенте.

Об этом сообщает DW, передает УНН.

Полиция Бельгии взяла под стражу депутата Европарламента Марка Тарабела, а в его рабочем кабинете и квартире прошли обыски. В Италии также задержан Андреа Коццолино – на выходе из больницы в Неаполе, где он проходил лечение. В его офисе также был проведен обыск.

Оба депутата подозреваются в получении взяток от "третьей страны" на сумму до 140 тысяч евро. По данным СМИ, речь идет о Катаре, а в случае Коццолино - еще и о Марокко.

В начале февраля оба политика были лишены депутатской неприкосновенности из-за расследования дела и исключены из группы социал-демократов в Европарламенте. Мотивом для снятия неприкосновенности с Коццолино и Тарабелло стали подозрения в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации. Оба законодателя решительно отрицают какие-либо правонарушения.