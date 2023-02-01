Офис Генпрокурора начал расследование в отношении депутата облсовета, которая опубликовала карту Закарпатья в цветах флага Венгрии

Юдита Петеи Офис Генерального прокурора Украины по заявлению народного депутата Соломии Бобровской открыл уголовное производство по факту публикации карты Закарпатья в цветах флага Венгрии депутатом местного облсовета Юдитой Петеи.

Об этом Бобровская сообщила на своей странице в Facebook.

«Относительно Юдиты Петеи – депутата облсовета Закарпатья, которая включает Закарпатье в состав Великой Венгрии. Офис Генерального прокурора по моему обращению открыл производство. Досудебное расследование будет осуществлять Служба безопасности Украины. Это верный шаг. Буду следить за ходом производства. Мы слишком долго закрывали глаза на подобные вещи со стороны россиян и имеем пример, чем это закончилось. Надо учить свои уроки. Прилагаю копию ответа ОГП. Как думаете, каким будет результат расследования?» – написала Бобровская.

Как известно, сама Юдита Петеи отрицает, что размещала фото и назвала скриншоты фейком, который распространил Виктор Балога.