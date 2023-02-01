В Броварах полицейские задержали мужчину, который ударил продавщицу – в рюкзаке у него нашли гранаты и оружие

В Броварах Киевской области хулиган ударил продавщицу магазина и угрожал ей гранатой, в его рюкзаке обнаружили оружие и боеприпасы.

Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов в Facebook.

«Хулиган из Броваров угрожал продавщице гранатой, ударил потерпевшую и убежал. Полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком «сюрпризов». 9 гранат, пистолет, части автоматов – именно так нападавший и разгуливал по городу», - сообщил Небитов.

За незаконное обращение с оружием и хулиганство задержанному грозит до 7 лет заключения. Дальнейшую его судьбу определит суд.