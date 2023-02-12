В Минреинтеграции призывают родных воинов не платить аферистам за обмен пленного или возвращение тела погибшего

Государство не берет деньги от семей за возвращение тела погибшего или обмен пленного, только аферисты могут вымогать за это деньги, поэтому в подобных случаях надо обращаться в полицию.

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Офис уполномоченного по пропавшим без вести отмечает, что никаких средств за возврат тел или обмен пленными государство с семей не берет.

«Призываем людей не перечислять деньги аферистам, которые наживаются на чужом горе. Если кто-то предлагает вам вернуть тело за вознаграждение, срочно обращайтесь в Национальную полицию», - сказано в сообщении.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко отметил, что возвращением тел и обменами военнопленных занимаются соответствующие государственные структуры.

«Аферисты, которые прикрываются волонтерской деятельностью и требуют деньги за обмен или передачу тел, должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Генштабе предупредили о мошенниках, выманивающих деньги у родственников пленных или пропавших без вести защитников.