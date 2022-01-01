Синоптики предупредили о метели в Карпатах и угрозе схода лавин

Синоптики предупредили о метели в Карпатах. В горах есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

1 и 2 января на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

1 января в горах Ивано-Франковской области, в связи с метелями и осадками, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, польским спасателям пришлось поднимать вертолет для помощи украинке, которая без надлежащей подготовки поднялась высоко в горы и в итоге не смогла ни двигаться дальше, ни вернуться.