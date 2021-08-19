Одесситов просят помочь в поиске пропавшей девушки, которая не появляется дома уже 5 дней

В Одессе пропала 21-летняя девушка, которой уже пять дней нет дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области.

Так,14 августа Вовкович Карина Александровна 11.07.1994 года рождения ушла из дома подавать в университет документы и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

«Она болеет. У нее сильные головные боли и сердечно сосудистая дистония. Проходила курс уколов, которые закончила только на половину», — переживают родственники девушки.

Из особых примет отмечают, что у девушки в носу сережка-гвоздик.

Родственники девушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 099-752-43-02; 093-756-38-49.

Напомним, что в Одессе пятый день пытаются найти пропавшего без вести 15-летнего Александра Семашко, который сбежал из приюта для детей №1, расположенного на улице Терешковой.