На Киевщине в селе из-за разлива ртути начался экологический кризис

В селе Лесники Киевской области из-за разлива промышленной ртути, который произошел в августе, сложилась катастрофическая ситуация.

Об этом сообщил сельский глава Александр Гладуш на своем сайте.

Как говорится в его сообщении, в бочке, которую один из местных застройщиков перетащил с территории, на которой начал строительные работы, в зону лесополосы, содержится до 200 кг ртути. Во время перемещения бочка была повреждена и ядовитый металл разлился и попал в грунт.

Сельский глава рассказал, что экспертиза, проведенная сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям установила, что непосредственно возле емкости уровень загрязнения составляет 0,84 мг/м³, поэтому находиться рядом с ней без средств индивидуальной защиты крайне опасно.

«ГУ ГосЧС направило бригаду, которая провела предварительную демеркуризацию ртути, разлитой застройщиком КГ Апарт-хаус Шале при перемещении емкости со своей территории в лесополосу. К сожалению, застройщик не допустил бригаду ГосЧС на свою территорию, где долгое время находилась емкость. Поэтому какой уровень загрязнения там — можно только гадать», — заявил Гладуш.

Также он добавил, что на ближайшей сессии сельсовета будет поднят вопрос о запрете строительства, а правоохранителям придется установить, каким образом ртуть попала в емкость, непригодной для ее хранения или транспортировки.

Гладуш посоветовал местным жителям не приближаться к емкости, провести разъяснительную работу среди детей, а также без необходимости не посещать лесополосу до проведения экологической санации. Также при первых признаках отравления парами ртути жителям Лесников следует срочно обращаться в медицинские учреждения.

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