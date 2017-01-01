В предновогодние сутки на Николаевщине произошло восемь пожаров и двое погибли от угарного газа

За сутки с 31 декабря по 1 января пожарную и техногенную безопасность на территории Николаевской области обеспечивали 260 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с привлечением 149 единиц техники.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.
На протяжении суток было зарегистрировано восемь пожаров, из которых семь – в жилом секторе и один пожар бани, которой произошла в ночное время, вероятная причина возникновения – короткое замыкание электропроводки.
«Также 31 декабря в Службу спасения «101» поступило сообщение о гибели двух человек, один из которых – ребенок 2001 г.р. При внешнем осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом», - сообщил Грицаенко.
Чрезвычайных событий, связанных с использованием пиротехнических изделий в новогоднюю ночь не зарегистрировано.
«Личный состав Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы продолжает нести службу в усиленном варианте. Спасатели обращаются ко всем гражданам! В период празднования не забывайте о правилах пожарной безопасности! Будьте осторожны! Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения по линии «101», - отметил Грицаенко.