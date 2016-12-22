Украинцев предупредили о возможных терактах в Европе во время новогодних праздников

Происшествие в Берлине 19 декабря Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности совершения терактов в европейских городах во время новогодних праздников.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

«По информации Государственного Департамента США, существует большая вероятность, что террористические группы ИГИЛ, Аль-Каида и их сторонники продолжают планировать теракты в Европе. В прошлом году экстремисты совершили нападения во Франции, Бельгии, Германии и Турции», - говорится в сообщении.

Украинский МИД также отметил, что власти европейских стран предупреждает о возможных нападениях во время массовых мероприятий, на туристические объекты, рестораны, торговые центры, места отправления культа, а также – в транспорте.

«В этой связи настоятельно рекомендуем гражданам Украины во время новогодне-рождественских путешествий воздерживаться от посещения мест многолюдных собраний, а находясь в общественных местах, проявлять бдительность», - отметили в ведомстве.

«Просим заранее позаботиться о контактных данных с посольствами и консульствами Украины в стране, в которой планируете путешествие. Консул Украины окажет вам помощь, в случае чрезвычайной ситуации или других важных обстоятельств», - резюмировали в МИД Украины.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате наезда погибло 12 человек, еще 48 пострадали.