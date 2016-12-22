В Москве в метро взорвался газовый баллон – есть пострадавшие

В Москве возле станции метро "Коломенская" взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ, вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы, произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения города",- говорится в сообщении Следкома.

Также сообщается, что по данному факту начата прокурорская проверка. Пассажиры метро в результате инцидента не пострадали, так как вестибюль, где проводились работы, был закрыт для посторонних. Причиной взрыва газового баллона стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

Напомним, ранее в России в жилой многоэтажке произошел мощный взрыв.