На Николаевщине пропал без вести мужчина, который переходил ставок по льду

В Новобугском районе Николаевщины 18 декабря пропал без вести мужчина, который переходил ставок по льду.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Поиском мужчины занялись спасатели, однако пропавшего не нашли.

В тот же день в Николаеве в службу спасения сообщили, что на льду реки Ингул находятся люди. Спасатели выехали на обследование акватории на катере на воздушной подушке и встретили местных рыбаков и детей, которые катались на коньках.

«Спасатели провели профилактические беседы и отметили, что пока толщина льда составляет около 5 см, а его цвет указывает на ненадежность и риск раскола. Граждане выслушали советы, однако заледеневшую реку не покинули, мотивируя это большим опытом зимней рыбалки и тем, что знают обо всех опасных факторах», – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасли рыбака, провалившегося под лед.