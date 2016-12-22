В николаевском Доме ребенка восемь сирот заболели острой кишечной инфекцией

В Николаеве в Доме ребенка с 8 по 20 декабря острой кишечной инфекцией заболели 8 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины.

«Случаи заболевания зарегистрированы в 5 группах из 11 имеющихся в детском доме. Заболевших детей с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит средней степени тяжести» госпитализировали в областную инфекционную детскую больницу. По результатам лабораторного обследования у пяти человек подтвержден диагноз ротавирусная инфекция», - отмечено в сообщении.

Начато санитарно-эпидемиологическое расследование группового заболевания детей. Проводятся противоэпидемические мероприятия, лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, проб питьевой воды, смывов на патогенную и условно-патогенную флору на пищеблоке. Проведено лабораторное обследование работников указанного учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве родители заявили об отравлении воспитанников детского сада.