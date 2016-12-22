В России полицейские избили пьяного водителя, протаранившего стену аэропорта

Вечером 21 декабря в российской Казани мужчина на автомобиле ВАЗ-2115 проехал сквозь международный терминал местного аэропорта, предварительно протаранив стену здания.

Об этом сообщает местное издание Реальное время.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии. По официальным данным, водитель въехал на территорию аэропорта, уходя от погони ДПС. Сначала мужчина протаранил шлагбаум на парковке, затем - стеклянную стену терминала.

"После чего машина продолжила движение уже внутри: проехала через территорию кафе, зала ожидания и покинула здание, пробив еще одну стеклянную стенку", - отмечает издание.

В результате на привокзальной площади злоумышленника задержали сотрудники ДПС. На одном из видео с места происшествия можно увидеть, как правоохранители избивают задержанного ногами.

Вот как было все в @Airport_KAZAN #приквел

Похоже полицеские решили не таранить его и сберечь свои авто. pic.twitter.com/gI3VjIkfGM — Azamat Aka (@azamataka) 22 декабря 2016 г.

По данным Сноба, за рулем автомобиля в момент происшествия находился 40-летний Руслан Нуртдинов, который в прошлом служил в СОБРе МВД Татарстана.

В результате происшествия ни ожидающие рейсов внутри терминала, ни персонал аэропорта не пострадали.

Напомним, в Киеве девочки-подростки устроили самосуд над грабителем, а после сдали полиции.