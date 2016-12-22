В Киеве обвалился строительный кран - есть жертвы и пострадавшие

В столице на одной из стройплощадок произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб, ещё двое получили серьезный травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной госадминистрации.

Трагедия произошла сегодня, 22 декабря, около 10:55. На улице Лобачевского, 7 произошел обвал технологической площадки строительного крана, на которой находились люди.

«На место сразу выехали спасатели 1-го аварийно-спасательного взвода, чтобы оказать помощь пострадавшим и спустить их с 70-метровой высоты на землю», — отметили в КГГА

Прибыв на место спасатели обнаружили, что в результате падения один рабочий, к сожалению, погиб, еще двое — получили многочисленные травмы. Спасатели оперативно поднялись по лестнице крана и с помощью спасательного оборудования и строительной емкости для подъема спустили пострадавших на землю, где уже ждали врачи скорой помощи.

Напомним, ранее в Одессе строительный кран упал на крышу ресторана и автомобиль - чудом никто не пострадал