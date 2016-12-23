В Николаеве прохожие нашли гранату без чеки – ее подорвали на месте

В пятницу, 23 декабря, в Николаеве в районе пересечения Херсонского шоссе и улицы 3-я Линия прохожие обнаружили гранату Ф1 без чеки и сообщили о находке в полицию.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Территория вокруг местонахождения гранаты была оцеплена сотрудниками управления патрульной полиции города Николаева. На место происшествия были вызваны взрывотехники.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области информацию о происшествии подтвердили, а также отметили, что на данный момент принимается решение о подрыве гранаты на месте. Это обусловлено тем, что без чеки граната взведена в боевое положение, а поэтому – нетранспортабельна.

Как передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий, взрывотехники сносят мешки к гранате, видимо, готовясь к подрыву. Тем временем патрульные обходят жильцов близрасположенных домов, чтобы предупредить о возможном подрыве.

В итоге, около 13:00 граната была подорвана. Подрыв производили в близ расположенном гараже, обложив снаряд мешками с песком. Звук от взрыва гранаты был едва слышен. На данный момент на месте событий продолжают работать работать правоохранители.

Место, где нашли гранату, отмечено картонной коробкой

Напомним, ранее в Николаеве ликвидировали противотанковые гранаты, найденные на улице.