Николаевский Союз ветеранов АТО совместно с муниципальным коллегиумом поздравили морпехов с новогодними праздниками

Совместная делегация областного Союза ветеранов и участников АТО и Николаевского муниципального коллегиума поздравила с новогодними праздниками морских пехотинцев в Широкино.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ» от Союза ветеранов и участников АТО.

«В очередной раз совместная делегация областного союза ветеранов и участников АТО и Николаевского муниципального коллегиума побывала в зоне боевых действий, продолжая традиционную акцию «Один боец – одна посылка». На это раз они посетили район Широкино. Знакомые морские пехотинцы и их легендарный комбат были очень рады видеть старых знакомых. Два слова о впечатлениях: юные, смелые, красивые – настоящие воины защищают наше мирное небо. С каждой поездкой все больше убеждаемся, что наша армия заслуживает огромного уважения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что было приятно увидеть, как внутри укреплений стены украшают письма и рисунки, которые передавали дети в октябре. Также поразило количество женщин-военных, которые находятся на передовой. Защитники ценят заботу детей, они нуждаются в нашем внимании и уважении.

«Союз ветеранов и участников АТО и муниципальный коллегиум выражают благодарность всем тем, кто присоединился к акции, кто понимает, что наше сегодня разделилось на мир и войну, которая находится в пяти часах езды на машине, а там уже стреляют, там смерть, там страшно, там совсем другая реальность», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как николаевский Союз ветеранов АТО поздравил бойцов ВСУ и доставил на передовую «подарки».