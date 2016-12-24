На трассе Киев-Одесса образовалась 20-километровая пробка из-за масштабного ДТП

В Одесской области в субботу, 24 декабря, в результате масштабного ДТП образовалась 20-километровая пробка на трассе Киев-Одесса.

По данным издания "Трасса Е-95", в районе Знаменки Ивановского района столкнулись десять автомобилей, в том числе грузовые. Один из автомобилей вылетел с трассы на поле.

Предварительно установлено, что авария произошла из-за гололедицы на дороге и тумана, который сильно уменьшает зону видимости.

В результате, по данным очевидцев, на трассе образовалась пробка длиной более 20 километров, водители объезжают ее по проселочным дорогам.

Напомним, что 22 декабря маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter вблизи с.Вита Почтовая Киево-Святошинского района съехал с трассы Киев-Одесса и врезался в дерево, в результате чего травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров.