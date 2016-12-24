В Китае прогремел мощный взрыв на нелегальном заводе по изготовлению фейерверков

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На севере Китая в субботу, 24 декабря, прогремел взрыв на одном из нелегальных предприятий, которое занимается изготовлением пиротехники.

 

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел в провинции Хэбэй. От силы взрыва повреждения получили соседние здания, а сам завод превратился в руины. Позже стало известно, о минимум двух погибших в результате взрыва.

Сейчас полиция выясняет причины инцидента. Людей, которые живут в районе, где произошел взрыв, эвакуировали.

 

Напомним, несколько дней назад не менее 31 человек погибли и более 70 ранены в Мексике в результате взрыва на рынке фейерверков Сан Паблито в городе Тультепек на северe от Мехико. 

Андрей Лохматов

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