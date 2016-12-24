Вблизи Одессы на скользкой трассе произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей

На трассе «Киев — Одесса», за 80 километров от Одессы, произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей.

Об этом сообщает издание Украинская Служба Информации.

Как сказано в сообщении, происшествие произошло из-за скользкой дороги.

По словам очевидцев, водитель одного из легковых автомобилей стал резко тормозить, а остальные не соблюдали дистанцию, из-за чего и произошло столкновение.

"Позже в рядом стоящие на «аварийках» грузовики врезались два легковых автомобиля. В результате аварии по пути из Одессы образовалась огромная пробка", - пишет издание.



Фото: Сергей Дорошенко

Вместе с тем, издание "Новости Н" пишет, что на трассе М-05 «Киев-Одесса» в ужасное ДТП попал депутат Первомайского горсовета от БПП Григорий Телятник.

Григорий Телятни Как пишет издание, по предварительным данным, седельный тягач с полуприцепом, ехавший со стороны Киева в направлении Одессы, начал буксовать на скользком подъеме. В буксующий автомобиль, врезался еще один тягач, ехавший следом, который развернуло поперек дороги. Именно в развернувшийся автомобиль и врезался микроавтобус Volkswagen T4, которым управлял депутат.

"В довершение ко всему, в образовавшуюся "автомобильную кучу" врезался еще один седельный тягач", - пишет издание.

По информации журналистов, в результате ДТП погибла мать Григория Телятника, а сам депутат получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Ивановскую ЦРБ Одесской области.