В Киеве горят склады с секонд-хендом – закрыты две станции метро

В Киеве в воскресенье, 25 декабря, возле станции метро Лесная горят склады с секонд-хендом, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает «Украинской правде. Киев».

"Произошел пожар вблизи метро Лесная. Горят склады с секонд-хендом. Предварительно сообщали о площади в 100 кв. м. Сейчас передают о 600, но точная площадь пожара пока еще неизвестна", - сказала руководитель сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в г. Киева Светлана Водолага.

По информации очевидцев, огонь продолжает распространяться. На данный момент, по предварительной информации, пожар охватил товарные склады, один из магазинов и павильоны секонд-хенда.

Киевский метрополитен временно остановил движение до станций Лесная и Черниговская на красной ветке из-за пожара на складах секонд-хенда возле станции метро Лесная.

"Из-за пожара возле территории метрополитена в районе Дарынка станции Лесная и Черниговская временно закрыты. Поезда курсируют только до Дарницы", - говорится в сообщении метрополитена, опубликованном в Facebook.

Напомним, ранее в Харькове горел бывший «Кожзавод».