В Израиле на крупном нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв

В Израиле на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов после возгорания емкости с горючим произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

На место происшествия прибыли пожарные и экстренные службы. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Жертв нет, большое количество сотрудников пожарной службы работает, чтобы не допустить распространения огня на близлежащие объекты», - заявили в пресс-службе компании Oil Refineries - Bazan, которой принадлежит завод.

Министр по защите окружающей среды Израиля Зеев Елкин созвал оперативное совещание с участием высокопоставленных чиновников ведомства. Министерство оценит последствия пожара и его влияние на окружающую среду.

Жителям близлежащих районов рекомендовано остаться дома, закрыть окна и двери.