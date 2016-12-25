Турчинов призвал отмечать Рождество 25 декабря: «Весь цивилизованный мир празднует»

Александр Турчинов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призывает праздновать Рождество Христово 25 декабря вместе со всей Европой, сообщили в пресс-службе СНБО.

«Празднуем Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем цивилизованным миром», - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что называть этот праздничный день «католическим» - совсем некорректно, потому что кроме католиков, Рождество 25 декабря отмечают еще и протестантские церкви, а также много православных церквей по всему миру.

«Весь цивилизованный мир празднует Рождество по Григорианскому календарю, по которому и мы живем. Юлианский календарь, в котором несоответствие более чем в 14 суток между астрономическим и календарным временем зимнего солнцестояния, уже «немножко», на каких-то 2000 лет, устарел», - сказал секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что нам нужно уже начинать праздновать Рождество вместе со всеми цивилизованными странами, которые уважают закон, ответственность и разум. Он также поздравил всех с Рождеством.