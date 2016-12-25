В Киеве на месте пожара на «Дарынке» спасатели обнаружили тело человека

На месте пожара на "Дарынке" в Киеве спасатели обнаружили тело человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Киева на странице в Fаcebook.

"Во время пожара обнаружено тело человека неизвестного пола", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Как сообщалось, в Киеве у ст. м "Лесная" вспыхнул пожар на рынке "Дарынок". Спасателям удалось ликвидировать угрозу распространения огня на метрополитен и автостанцию.