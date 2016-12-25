Опубликованы фото и видео спасательной операции по поиску пассажиров разбившегося Ту-154

В акватории Черного моря у побережья города Сочи в воскресенье, 25 декабря, продолжается операция по поиску жертв авиакатастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны РФ.

Как сообщает местное издание Блог Сочи, сотрудники МЧС доставляют на побережье Хостинского района фрагменты одежды и тела пассажиров Ту-154.

Кроме того, по данным издания, в поисково-спасательной операции задействовано не меньше восьми кораблей и два вертолета.

В Минобороны России Интерфаксу сообщили, что поисковая операция в районе катастрофы самолета Ту-154 будет идти круглосуточно, для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника.

По данным Минобороны РФ, сформирован район поиска площадью 10,5 кв.км. В поисковой операции в районе падения Ту-154 принимают участие более 3 тыс. человек.

Напомним, что 25 декабря военный самолет Ту-154 вылетел из Сочи после дозаправки в 5:20 мск, а в 5:40 мск пропал с радаров диспетчеров. Самолет направлялся из подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию. В 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

На борту разбившегося самолета были восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие ВС РФ, артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских телеканалов Первый канал, Звезда, НТВ.