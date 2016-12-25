В Черновицкой области иномарка на скорости врезалась в магазин - есть жертвы и пострадавшие

Вечером 24 декабря в городке Кицмань Черновицкой области произошла смертельная авария.

Об этом на своей странице в Facebook написала очевидец Оксана Ульрих.

«Страшная авария произошла в городе Кицмань, выше «Старой бани». Легковая машина во время обгона потеряла управление и врезалась в магазин. Первыми увидели это молодые ребята, отдыхавшие в «Старой бане». Все вместе начали тушить огонь в машине и извлекать раненых ребят», — сообщила она.

В результате двое погибло, трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, в Николаеве «Subaru» на скорости врезался в дерево - пострадала пятилетняя девочка и ее мать.