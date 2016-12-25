Никто из пассажиров потерпевшего крушения российского самолета Ту-154 не выжил

Все 92 человека, находившиеся на борту упавшего в Чёрное море самолета Ту-154 Минобороны РФ, погибли.

Об этом сообщает Лайф со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Также генерал-майор Игорь Конашенков, пресс-секретарь министерства сообщил журналистам, что никто не выжил, передает Reuters.

"Установлено место катастрофы. Выживших не нашли", - сказал он.

Кроме того, поисково-спасательная операция не обнаружила спасательных плотов.

В России понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в Черном море.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные.