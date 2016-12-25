4 версии крушения Ту-154 российского минобороны: какие из них самые вероятные

Утром 25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся из Сочи на базу «Хмеймим» в Сирии. На борту самолета находились 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты «Первого канала», НТВ и «Звезды» и филантроп Елизавета Глинка. Все они, вероятнее всего, погибли.

Самолет Минобороны направлялся на российскую аваиабазу в сирийской Латакии. Он вылетел из подмосковного аэропорта «Чкаловский» в 01.38 по московскому времени 25 декабря. Дежурный аэропорта сообщил РБК, что перед взлетом у самолета «все было проверено». Утром он приземлился в аэропорту «Сочи» в Адлере для дозаправки. В 05.25 по московскому времени самолет снова взлетел, но через две минуты исчез с радаров.

Официальной причины катастрофы пока нет. Среди наиболее обсуждаемых версих — техническая неисправность самолета, ошибка пилота, внезапная помеха и террористический акт.

Техническая неисправность самолета

Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявлял, что приоритетной является версия «технической неисправности». В пользу этой причины катастрофы приводят срок эксплуатации самолета: разбившийся Ту-154 был выпущен в 1983 году, его общий налет составлял 6689 часов. В службе безопасности полетов Вооруженных сил заявили, что потерпевший крушение лайнер был технически исправен. Последний раз он ремонтировался в декабре 2014 года, в сентябре того же года самолет прошел плановое обслуживание.

С 2013 года производство самолетов этой модели, которая начала эксплуатироваться в 1960-х годах прошлого века, прекращено. За всю историю Ту-154 в катастрофах именно на этой модификации погибли более трех тысяч человек. При этом опрошенные Дождем эксперты называют Ту-154 одним из самых надежных самолетов.

Ту-154 не зря так долго эксплуатируется авиацией, говорит майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов. По его словам, самолет этой модификации в случае технической неисправности может спланировать и сесть вдоль береговой черты, даже при неработающих двигателях. Летчик уверен, что самолет развалился в воздухе, иначе бы пилот связался с землей и включил сигнал бедствия.

В то же время авиационный эксперт Владимир Кормузов называет 30-летний Ту-154 «морально устаревшим»: в гражданской авиации эти самолеты уже практически не используют, они эксплуатируются в основном государственными структурами. А у них «очень маленький налет» — разбившийся самолет летал 26 часов в месяц, добавляет Кормузов. При такой пассивной эксплуатации, как у этого борта, возраст самолета практически не имеет значения, отмечает бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. По его словам, главная задача комиссии — выяснить, насколько тщательно следили за самолетом.

Ошибка пилотирования

В качестве одной из версий следствие рассматривает ошибку пилотирования. Первые две минуты после взлета — один из ответственейших этапов полета, говорит летчик Андрей Ламанов, который в 2010 году экстренно посадил Ту-154 на заброшенном аэропорте в городе Ижма, — идет разбалансировка самолета, и пилоты должны постоянно реагировать. По его словам, в случае, если экипаж не был готов технически, могла произойти такая катастрофа. При этом, как отмечает Красноперов, для опытных военных летчиков не составляет проблемы выполнить аварийную посадку на водную поверхность в случае разбалансировки и подать сигнал бедствия.

Разбившимся самолетом управлял летчик первого класса Роман Волков, служивший в 223-м летном отряде Минобороны, который базируется на аэродроме «Чкаловский». Он был летчиком первого класса и налетал более трех тысяч часов, говорится в официальном обращении военного ведомства. В службе безопасности полетов Вооруженных сил заявили, что командир самолета неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту. Штурман Ту-154, подполковник Александр Петухов, в апреле 2011 года участвовал в спасении «танцующего лайнера», сообщает Rambler News Service. Тогда самолет такой же модели совершил посадку в аэропорту «Чкаловский» с неисправной системой управления. За это он вместе с коллегами был награжден орденом Мужества.

Летчики называют сочинский аэропорт «сложным» — взлет осложняется тем, что над морем часто возникает облачность, обледенения, грозовые явления. По данным Росгидромета, утром в воскресение в районе аэропорта Адлера были нормальные метеоусловия, хорошая видимость и слабый ветер.

В 2006 году в нескольких километрах от береговой линии в Сочи из-за ошибки пилотирования потерпел катастрофу А-320 армянской авиакомпании «Армавиа», в 1972 году рядом с Адлером в Черное море упал Ил-18 компании «Аэрофлот», причина до сих пор не установлена.

Внезапная помеха

В числе причин катастрофы рассматривается также попадание птицы в двигатель — рядом с аэропортом находится орнитопарк. Эту версию специалист по безопасности полетов Александр Романов называет маловероятной. «При столкновении с птицей происходят какие-то частичные разрушения, вплоть до того, что стекло лобовое разбивается. Даже при отказе двигателей самолет не падает, а переходит на плавное снижение», — говорит эксперт, добавляя, что «птицы не могли сыграть эту роковую роль».

Террористический акт

Версию теракта власти практически сразу отвергли. Источник в силовых структурах сообщил «Интерфаксу», что теракт среди основных причин катастрофы не рассматривается и такая версия практически исключена.

«Самолет вылетел с аэродрома „Чкаловский“, который представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения. Проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, не представляется возможным. В свою очередь аэропорт в Сочи является аэропортом двойного назначения и охраняется в усиленном режиме. Проникновение посторонних лиц, либо пронос кем-либо из сотрудников несанкционированных предметов исключен», — заявил собеседник агентства.

Военный журналист Александр Гольц, однако, в разговоре с Дождем выступил в поддержку этой версии. По его словам, власти не могут допустить, чтобы теракт произошел на таком высоком уровне. В то же время экс-начальник антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак утверждает, что «на любой объект можно проникнуть». Он отметил, что «все зависит от подготовки и от возможной помощи проникающему».

По сообщениям источника «Фонтанки», ФСБ отрабатывает версию теракта. По словам собеседника издания, сотрудники ФСБ проверяют всех, кто имел доступ к самолету в военном аэропорту «Чкаловский» и в аэропорту Адлера. Источник Дождя в Федеральном собрании подтвердил эту информацию.

В том, что причина авиакатастрофы — теракт, уверен консультант комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Шнякин, поскольку Ту-154 направлялся на военную базу «Хмеймим» в Сирии. По его словам, террористические группировки вскоре возьмут ответственность за случившееся.

В пользу версии о том, что самолет мог развалиться в полете, по словам экспертов, может свидетельствовать большой разброс обломков лайнера. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что несколько обломков Ту-154 нашли на расстоянии от 1,5 до 8 километров от береговой линии. По сообщению Минобороны, поисковая операция ведется на площади 10,5 квадратных километров.

Министр транспорта Максим Соколов объяснил большой разброс обломков сильным течением. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что разлет обломков разбившегося лайнера может объясняться гидроударом при столкновении воздушного судна с водной поверхностью.

В то же время Кремль опроверг сообщения о разлетевшихся на 8 км обломках самолета. «Там действительно разошлось масляное пятно, но это связано с течением», — рассказал Дождю собеседник в Кремле.

Соня Гройсман, "Дождь"