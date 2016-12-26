В Николаеве КамАЗ переехал мужчину, сбитого другим автомобилем

В ночь с 25 на 26 декабря на Октябрьском проспекте в Николаеве, автомобиль КамАЗ переехал человека, лежавшего на проезжей части.

Об этом сообщают «Новости-N».

Грузовик КамАЗ с прицепом ехал по Октябрьскому проспекту со стороны Широкой Балки в направлении улицы Космонавтов. На пешеходном переходе напротив заводоуправления ГП «Зоря»-«Машпроект», автомобиль переехал человека, лежавшего на проезжей части.

Как рассказал водитель КамАЗа, он заметил тело, лежащее на переходе издалека, однако решил, что это какой-то предмет, упавший с автомобиля. То, что на дороге лежит человек, водитель понял слишком поздно и, не успев затормозить, переехал лежащее тело. Врач прибывшей «скорой» констатировал смерть пешехода.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили рядом с телом погибшего фрагменты легкового автомобиля, в частности, разбитое боковое зеркало заднего вида, на котором изображен фирменный логотип Hyundai.

То, что пешеход лежал на проезжей части подтверждают и свидетели, ехавшие мимо на «Фольксвагене». Они заметили лежавшее на переходе тело и даже остановились, чтобы подойти к нему, однако, не успели — появился КамАЗ.

Личность погибшего установлена — им оказался житель Николаева, 1966 года рождения. Полиция принимает меры к розыску автомобиля, сбившего пешехода.

Напомним, в Николаеве «Hyundai» сбил нетрезвого пешехода, который переходил проспект на «красный».